Il Bundan Celtic Festival celebra il suo ventennale e si svolge da giovedì a domenica sera sulla golena della Rocca Possente di Stellata. L’evento, promosso dall’associazione Strabilia e altri volontari, inizia giovedì alle 18 con un mercatino tematico e stand gastronomici. La manifestazione si ripropone come appuntamento annuale dedicato alla cultura celtica, con diverse iniziative in programma durante tutto il fine settimana.

Il Bundan Celtic Festival compie vent’anni e si prepara a riempire di magia la golena della Rocca Possente di Stellata da giovedì a domenica sera. L’evento, nato dall’iniziativa dell’associazione Strabilia insieme a un affiatato gruppo di amici, si apre giovedì alle diciotto con il mercatino tematico e l’apertura degli stand gastronomici. La colonna sonora del debutto è affidata a Les Irlandiis e ai Barroom Bastards, mentre i Rota Temporis faranno ballare i più instancabili a ritmo di cornamuse e tamburi fino all’alba. Questo primo assaggio notturno darà il via a una quattro giorni di totale immersione nella cultura celtica, capace di unire musica, buon cibo e valorizzazione del territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - In golena torna la grande battaglia. Un tuffo nel passato con il Bundan

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