La Juventus sta cercando di convincere il Paris Saint Germain a cedere Randal Kolo Muani, concentrandosi su bonus e incentivi economici. La trattativa per il trasferimento del calciatore, che potrebbe rafforzare l’attacco, è al centro delle ultime operazioni di mercato della squadra italiana. Il club lavora per trovare un accordo che soddisfi entrambe le parti, mentre il PSG si mostra disponibile a venire incontro alle richieste dei bianconeri.

di Luca Fioretti La Juventus lavora sui bonus per convincere il Paris Saint Germain e riportare subito in Italia Randal Kolo Muani: gli aggiornamenti. Le manovre della Juve per rinforzare il reparto offensivo entrano nel vivo. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, Randal Kolo Muani insiste per tornare alla Juve, un desiderio che condiziona le strategie. Il giocatore ha le idee chiare sul futuro e si sta allenando con gli esuberi, confermando che sta forzando la mano per tornare a vestire la maglia bianconera. Questa volontà del francese rappresenta un grande vantaggio per la dirigenza, che continua a trattare con il PSG per trovare la formula e riportare il centravanti in Italia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - La Juve non molla la presa per Kolo Muani: PSG ora pronto a venire incontro alle esigenze dei bianconeri! Ultime

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SPALLETTI NON VUOLE KOLO MUANI MA UNA PUNTA COME VLAHOVIC

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