Un attaccante potrebbe tornare in Italia, con un accordo vicino tra le parti. La società francese ha fissato una condizione per la cessione, mentre le parti sono pronte a incontrarsi nei prossimi giorni. La trattativa riguarda il trasferimento del calciatore, che potrebbe lasciare il suo attuale club anche senza la partecipazione alla prossima edizione della Champions League.

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© Juventusnews24.com - Kolo Muani pronto a tornare alla Juve anche senza Champions: incontro imminente. Il PSG detta una condizione

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