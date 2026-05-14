Kolo Muani pronto a tornare alla Juve anche senza Champions | incontro imminente Il PSG detta una condizione
Un attaccante potrebbe tornare in Italia, con un accordo vicino tra le parti. La società francese ha fissato una condizione per la cessione, mentre le parti sono pronte a incontrarsi nei prossimi giorni. La trattativa riguarda il trasferimento del calciatore, che potrebbe lasciare il suo attuale club anche senza la partecipazione alla prossima edizione della Champions League.
Brahim Diaz è l’anti Bernardo: Spalletti ne va pazzo. Qual è il piano della Juve Frattesi alla Juve, rispunta l’idea: il parere di Spalletti. L’Inter chiede Cambiaso in cambio Kolo Muani torna alla Juve? Si pianifica il summit decisivo: ecco la strategia Come giocherebbe la Juventus con i soli calciatori cresciuti nel settore giovanile? La TOP 11 degli ultimi 10 anni – VIDEO di Marco Baridon Chi è Isaque, il gioiello brasiliano dello Shakhtar accostato alla Juve. Tutto sul giocatore classe 2007 Juventus Next Gen, il regolamento parla chiaro: i bianconeri cambieranno girone.🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Notizie correlate
Leggi anche: Champions o no, Juve all'assalto di Kolo Muani. A breve incontro col Psg, le cifre
Leggi anche: Kolo Muani, sì alla Juve anche senza Champions: per Spalletti è l’ideale. Ecco il prezzo
Temi più discussi: Kolo Muani sorpassa Lewandowski: i motivi e le 2 soluzioni per il ritorno alla Juventus, pronto lo scambio con il PSG; Quasi Eroe: Randal Kolo Muani Streaming | DAZN IT; Cacciato un senatore, colpo di scena in casa Juventus; Juventus su Tijjani Reijnders, l'ex Milan può tornare in Serie A. Ma c'è un ostacolo.
Kolo Muani sorpassa Lewandowski: i motivi e le 2 soluzioni per il ritorno alla Juventus, pronto lo scambio con il PSG Maggiori dettagli su Tribuna.com: leggete il 1° commento facebook
Juventus, ritorno Kolo Muani: summit con il PSG e volontà chiara del franceseIl futuro di Kolo Muani non sarebbe necessariamente legato a quello di Dušan Vlahovi?, la Juventus valuta la situazione ed e’ pronta all’affondo ... tuttojuve.com
La Juve punta forte su Kolo MuaniLa Juventus punta su Kolo Muani: contatti avviati con PSG per un possibile ritorno dell'attaccante. Cessione definitiva. juvedipendenza.net