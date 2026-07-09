Il Paris Saint-Germain ha smesso di considerare prioritaria la cessione di Randal Kolo Muani alla Juventus, lasciando aperta la porta a possibili alternative. La trattativa tra le due società si è complicata, creando tensioni tra le parti coinvolte. Nel frattempo, la dirigenza della Juventus continua a lavorare per trovare una soluzione, con Carnevali che sta preparando un nuovo tentativo di rilancio.

. Carnevali prepara comunque il rilancio. Il mercato degli attaccanti in casa Juventus si arricchisce di un capitolo ad altissima tensione. La trattativa per portare a Torino Randal Kolo Muani si è trasformata in un vero e proprio scontro diplomatico e di scacchiere tra la dirigenza bianconera e il Paris Saint-Germain. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata A fare il punto dettagliato su questa complessa operazione ci ha pensato l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, che attraverso il proprio canale YouTube ha svelato i retroscena dei rapporti tra i due club e le prossime mosse della Continassa: « Sfida di posizione fra Juve e PSG. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Kolo Muani Juve, ora il PSG non dà più priorità ai bianconeri: la situazione

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Kolo Muani il PSG è arrabbiato con la Juventus

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