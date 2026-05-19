Negli ultimi anni, la squadra ha affrontato numerosi cambiamenti e investimenti che non hanno portato ai risultati sperati. Tra acquisti costosi e ripetuti rinnovamenti societari, sono stati investiti quasi 875 milioni di euro senza successi concreti sul campo. La squadra ha cambiato spesso volto, con ricapitalizzazioni che hanno coinvolto gli azionisti per quasi un miliardo di euro. Attualmente, anche un ex dirigente viene indicato come possibile protagonista di nuove critiche e contestazioni.

Carissima Signora, in tutti sensi. Questione di affetto, ma anche di quattrini. La Juventus per John Elkann è un affare di cuore, però di quelli che. costano. Dall'ultimo scudetto del ciclo leggendario - 2020, con Maurizio Sarri in panchina e Cristiano Ronaldo in campo - i bianconeri hanno festeggiato due Coppe Italia e una Supercoppa. Pochi coriandoli e tanti milioni (875) per gli acquisti sul mercato. Cifra monstre controbilanciata (almeno) in parte dalle cessioni: il saldo netto degli investimenti è di 400 milioni dal 2020-21 al 2025-26. Operazioni illuminate (a partire da Yildiz a zero, fresco di rinnovo fino al 2030) ma anche diverse spese pazze. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve, ogni anno è l'anno zero: da Arthur a Openda un fallimento da 875 milioni. E ora c'è Comolli nel mirino

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RIVOLUZIONE JUVE: il piano da 150 MILIONI di Spalletti

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