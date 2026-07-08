Il PSG ha comunicato alla Juventus che senza un'offerta significativa, l'affare Kolo Muani non andrà avanti. La pista per il trasferimento resta aperta, ma il club francese ha fatto sapere che si aspetta una proposta concreta per chiudere la trattativa. La Juventus deve presentare un'offerta importante per evitare che l'accordo fallisca. La trattativa tra le due squadre prosegue, ma senza un rilancio economico deciso, il trasferimento potrebbe non concludersi.

di Francesco Spagnolo Kolo Muani resta il primo obiettivo dell’attacco della Juventus, ma il PSG si aspetta una offerta importante altrimenti si rischia la fumata nera. Le grandi manovre per rinforzare il reparto avanzato della Juventus entrano nel vivo. I vertici bianconeri sono al lavoro per consegnare a Luciano Spalletti un profilo di caratura internazionale capace di fare la differenza negli ultimi metri. In cima alle preferenze della dirigenza c’è sempre Kolo Muani, anche se l’ostacolo rappresentato dal Paris Saint-Germain non sarà semplice da superare, dato che una prima offerta formale è già stata rispedita al mittente dai parigini, ora in attesa di cifre più sostanziose. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Si complica la pista per Kolo Muani: il PSG avvisa la Juve. Cosa serve per chiudere l’affare

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