Un attacco ha colpito un data center di Amazon in Bahrein. Secondo fonti, l’attacco è stato condotto da forze iraniane e sembra aver preso di mira obiettivi con minore protezione. La notizia arriva dopo incontri a livello internazionale e minacce di escalation, senza che siano stati forniti dettagli sulle modalità dell’attacco o sui danni subiti. L’attacco rappresenta un’azione che si inserisce in una serie di tensioni tra Iran e altri attori internazionali.

Roma, 21 luglio 2026 – Donald Trump riceve alla Casa Bianca il presidente libanes e Joseph Aoun e torna a minacciare l’Iran. Teheran, però, non si lascia intimidire e sembra aver cambiato strategia: oggi ha colpito un data center di Amazon in Bahrein. Non è la prima volta: già il 1° marzo droni iraniani avevano danneggiato data center Amazon negli Emirati e in Bahrein; un nuovo attacco al polo bahreinita era stato rivendicato dai Pasdaran il 2 aprile. I Guardiani della Rivoluzione hanno rivendicato l’azione di ieri come risposta ai bombardamenti americani contro strutture civili. Tre giorni fa erano stati colpiti anche impianti di desalinizzazione in Kuwait. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La guerra sporca dei pasdaran: colpito data center Amazon in Bahrein. “Nel mirino i bersagli meno difesi”

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