Un attacco iraniano con missili balistici contro una base aerea in Giordania ha causato la morte di due militari statunitensi e danneggiato i moduli abitativi dove risiedevano le truppe. Nei scontri dal 7 luglio, circa 100 militari americani hanno riportato ferite. Contestualmente, si sono verificati attacchi contro un data center di Amazon in Bahrain e una base statunitense in Kuwait.

L’attacco iraniano con missili balistici contro la base aerea giordana di Muwaffaq Salti, costato la vita nel weekend a due militari Usa, ha colpito i moduli abitativi prefabbricati dove le truppe vivevano e dormivano. Si è trattato di uno dei tre raid distinti subiti la scorsa settimana dalla base in 24 ore, secondo i funzionari Usa informati sul dossier, costata la vita a due soldati identificati delle unità di difesa aerea e missilistica dell’esercito e a una terza, attualmente sconosciuta. Il fatto che tre missili siano riusciti a eludere le difese aeree americane, scrive il Wall Street Journal, evidenzia le difficoltà nel proteggere i circa 50mila militari di stanza nella regione da una forza militare iraniana che conta ancora su un numero considerevole di missili balistici e droni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Iran, “distrutto data center di Amazon in Bahrein e colpita base Usa in Kuwait”. Pentagono: “Quasi 100 militari americani feriti negli scontri dal 7 luglio”

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AWS ME1 Data Center Taken Out In Iran Conflict... Does Edge AI Protect Against This

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