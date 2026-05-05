Il Golfo dei Persiani sta vivendo una serie di tensioni crescenti, con attacchi che coinvolgono missili e droni contro pozzi petroliferi e petroliere. Sono stati segnalati attacchi, alcuni rivendicati e altri smentiti, che colpiscono anche gli Emirati Arabi Uniti e l’Oman. Le autorità dei paesi coinvolti continuano a comunicare in merito agli eventi, senza confermare o smentire definitivamente le responsabilità.

Attacchi veri e presunti con missili e droni, anche ai danni di Emirati Arabi Uniti e Oman. Annunci e smentite. E poi oltre 850 navi e petroliere in ostaggio da più di due mesi, da quel 28 ottobre in cui è iniziato il conflitto, e 20mila marittimi sono bloccati e impauriti per la loro incolumità, la fine delle scorte e le condizioni igieniche a bordo. La tensione cresce nel Golfo Persico e nello Stretto di Hormuz, pomo della discordia nel conflitto fra Stati Uniti e Iran, entrambi a caccia di un accordo che non arriva, sia sulla cruciale riapertura del passaggio marittimo, sia su una pace di lungo termine, che per ora resta una tregua fragile concordata l'8 aprile ma a rischio di "naufragare" in qualsiasi momento.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il Golfo si infiamma: tornano missili e droni su pozzi e petroliere. Emirati, Oman, Bahrein nel mirino dei pasdaran

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