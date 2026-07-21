La guerra in Sud Sudan smantella il già precario sistema sanitario

Il sistema sanitario del Sudan del Sud si sta sgretolando mentre il paese si avvicina a una nuova crisi. La crescente instabilità politica e le tensioni tra fazioni rischiano di alimentare un conflitto armato interno, già considerato da alcuni come una ripresa delle ostilità tra gruppi rivali. La situazione si aggrava in un contesto di fragilità istituzionale e di emergenze umanitarie, con strutture sanitarie che funzionano a malapena o sono completamente inattive.

Il Sudan del Sud rischia di precipitare sempre più verso una nuova guerra civile. Anzi, per molti osservatori di fatto il più giovane Paese al mondo, nato nel 2011 dopo l’indipendenza dal Sudan, sta già osservando al proprio interno un nuovo conflitto armato. I protagonisti sono gli stessi degli scontri andati avanti tra il 2013 e il 2018: da una parte il presidente Salva Kiir, dall’altra l’ex vice presidente Riek Machar. Il primo è di etnia dinka, il secondo invece appartiene alla comunità dell’etnia nuer. I due hanno convissuto al governo tra il 2018, anno degli accordi di pace tra le parti, e il 2025. Poi è stato un susseguirsi di nuove tensioni sia di ordine governativo che etnico, su cui hanno pesato e non poco anche i venti di guerra provenienti dai Paesi circostanti, Sudan in testa. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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Guerra in Sudan: un assordante silenzio

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