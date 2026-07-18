La Russia sta attaccando deliberatamente il sistema sanitario ucraino Msf | Sono crimini di guerra
Medici senza frontiere denuncia attacchi intenzionali del sistema sanitario ucraino da parte della Russia, definendoli crimini di guerra. Testimoni riferiscono di ospedali distrutti e ambulanze colpite, con attacchi mirati contro strutture e mezzi sanitari. Lo scopo sarebbe spingere le popolazioni a lasciare le aree colpite, consentendo l'occupazione di regioni ucraine. Nessuna parte ha ancora confermato ufficialmente queste accuse.
Ospedali distrutti, ambulanze colpite, i testimoni spiegano come gli attacchi siano stati deliberati contro le strutture e i mezzi sanitari. L'obiettivo è costringere le persone a sfollare per occupare le regioni ucraine. Il sistema sanitario è in sofferenza: "Non ci sono più medici". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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