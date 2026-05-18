Corea del Sud | sistema sanitario eccellente ma al pronto soccorso è ping pong con i pazienti

In Corea del Sud, il sistema sanitario è considerato tra i migliori al mondo, con alti standard di assistenza e tecnologie avanzate. Tuttavia, nel settore del pronto soccorso si registrano difficoltà nella gestione dei pazienti, che spesso si trovano a dover affrontare lunghe attese e trasferimenti ripetuti tra diverse strutture. Questa situazione crea un disallineamento tra la qualità dell’assistenza generale e le criticità specifiche legate all’emergenza, generando situazioni di confusione e frustrazione tra chi ha bisogno di cure tempestive.

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Come può una nazione che vanta uno dei sistemi sanitari migliori del mondo avere un problema per quanto riguarda l’assistenza medica d’urgenza? In Corea del Sud esiste un paradosso del genere. In molte situazioni, quando i cittadini riscontrano problemi seri ma che potrebbero essere risolti a fronte di interventi rapidi, emerge tutta l’inefficienza di un modello da rivedere. Sui media sudcoreani sono sempre più numerosi gli articoli che raccontano questo fenomeno. Uno dei casi più recenti, risalente allo scorso dicembre, ha riguardato una bambina di dieci anni di Busan, seconda città più grande e importante del Paese, ha dovuto attendere oltre un’ora prima di ricevere cure di emergenza. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Corea del Sud: sistema sanitario eccellente ma al pronto soccorso è ping pong con i pazienti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video How These 5 Countries Made Healthcare Actually Work Sullo stesso argomento Sanità, prevenzione e futuro del sistema sanitario: "Investire nella tecnologia per migliorare il rapporto con i pazienti"L’iniziativa ha ospitato l’assessore regionale alla Sanità Massimo Fabi e il dottor Fabio Falcini, direttore del Dipartimento Oncoematologico e... Più di mille al ping pong per “Dani“Più di mille persone hanno partecipato ieri alla sesta edizione del “Dani Dude Pong”, festival urbano al parco di via Argelati. In un contesto globale segnato da conflitti che frammentano mercati e catene del valore, l’Italia va in controtendenza rispetto a molti partner europei: nel 2025 l’ #export è cresciuto del 3,3%, consentendo al Paese di superare la Corea del Sud e affiancare il Gi x.com Coreano o giapponese? (Corsi di iscrizione duale) reddit La Corea del Nord ha tolto dalla sua Costituzione l’obiettivo di riunificarsi con la Corea del SudPer la prima volta nella sua storia la Corea del Nord ha rimosso dalla sua Costituzione l’obiettivo di riunificarsi con la Corea del Sud e l’ha riconosciuta come uno stato confinante. Dal 1945, l’anno ... ilpost.it La Corea del Sud verso un sistema senza moneteLa Corea del Sud sta provando proprio questo. Il paese ha dato inizio ad un processo che potrebbe, in tempi rapidi, portare ad una società senza monete. Già dal 20 aprile, i clienti di vari negozi ... it.blastingnews.com