La governatrice Proietti perde ulteriori consensi
Secondo l'ultima indagine di Lab21, la governatrice ha perso tre posizioni nella classifica di gradimento. La rilevazione mostra un calo nel consenso rispetto alle rilevazioni precedenti. Non sono stati forniti dettagli sulle motivazioni di questa flessione, ma si evidenzia un trend negativo nel supporto alla leader politica. La posizione attuale risulta più bassa rispetto alle rilevazioni passate, indicando una diminuzione della fiducia tra l’elettorato.
"L’ultima rilevazione di Lab21 fotografa il crollo del gradimento della presidente Proietti". La governatrice perde tre posizioni nella classifica nazionale dei presidenti di Regione in soli tre mesi, passando dal 13° al 16° posto, mentre rispetto alla prima rilevazione del 22 febbraio 2025 registra un calo complessivo di 3,6 punti percentuali, risultando la presidente con la peggiore performance tra tutti i governatori italiani": E’ quanto dichiarano i consiglieri regionali Donatella Tesei, Enrico Melasecche (Lega Umbria), Andrea Romizi, Laura Pernazza (Forza Italia), Eleonora Pace, Matteo Giambartolomei, Paola Agabiti (Fratelli d’Italia) e Nilo Arcudi (Umbria Civica - TP). 🔗 Leggi su Lanazione.it
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