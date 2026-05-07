In Umbria, la candidata del campo largo, Stefania Proietti, ha vinto le elezioni contro il centrodestra. Durante la campagna elettorale, ha criticato le politiche sulla sanità adottate dal governo regionale precedente. Dopo il risultato, si sono susseguite dichiarazioni riguardanti nuove tasse e modifiche nei servizi sanitari. La governatrice eletta ha promesso di mettere al centro i temi della sanità e delle finanze pubbliche.

La candidata del campo largo, Stefania Proietti, ha conquistato l’ Umbria attaccando il centrodestra sulla sanità. Tema che tira fuori chiunque non abbia altri argomenti, senza mai portare soluzioni ai problemi che denuncia. È facile sparare sul servizio pubblico, quando la gente sta male è vulnerabile. Intendiamoci, è giusto fare campagna elettorale sulla salute dei cittadini. Il tema è centrale nella politica delle Regioni, il cui bilancio per il 70-80% è destinato a far funzionare la sanità. I guai cominciano quando dalla critica si deve passare alla gestione. Meno di un anno e mezzo fa, quando Proietti è diventata presidente, c’erano 42mila persone che aspettavano una visita in Umbria.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Umbria, disastro Pd-M5s: con la governatrice Stefania Proietti più tasse, meno sanità

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