Terremoto a Palazzo Donini | si dimette il capo di gabinetto della governatrice Proietti
Un terremoto a Palazzo Donini ha portato alle dimissioni del capo di gabinetto della governatrice. La decisione è stata comunicata nel pomeriggio e segue le recenti tensioni tra le parti. La governatrice ha accettato le dimissioni senza commentare ulteriormente. Nessun dettaglio è stato fornito sui motivi alla base della scelta. La situazione ha causato un'immediata scossa tra i collaboratori e i membri dell’amministrazione.
Una notizia che invoglia a utilizzare cliché e frasi fatte, dal “fulmine a ciel sereno” a “scossa” e “terremoto politico”. Le dimissioni di Nicodemo Oliviero da capo di gabinetto della governatrice Stefania Proietti, si possono descrivere solo tramite perifrasi e motti. Perché l’uscita di scena. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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