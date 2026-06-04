Terremoto a Palazzo Donini | si dimette il capo di gabinetto della governatrice Proietti

Da perugiatoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un terremoto a Palazzo Donini ha portato alle dimissioni del capo di gabinetto della governatrice. La decisione è stata comunicata nel pomeriggio e segue le recenti tensioni tra le parti. La governatrice ha accettato le dimissioni senza commentare ulteriormente. Nessun dettaglio è stato fornito sui motivi alla base della scelta. La situazione ha causato un'immediata scossa tra i collaboratori e i membri dell’amministrazione.

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Una notizia che invoglia a utilizzare cliché e frasi fatte, dal “fulmine a ciel sereno” a “scossa” e “terremoto politico”. Le dimissioni di Nicodemo Oliviero da capo di gabinetto della governatrice Stefania Proietti, si possono descrivere solo tramite perifrasi e motti. Perché l’uscita di scena. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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