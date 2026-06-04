Terremoto a Palazzo Donini | si dimette il capo di gabinetto della governatrice Proietti

Notizia in breve

Un terremoto a Palazzo Donini ha portato alle dimissioni del capo di gabinetto della governatrice. La decisione è stata comunicata nel pomeriggio e segue le recenti tensioni tra le parti. La governatrice ha accettato le dimissioni senza commentare ulteriormente. Nessun dettaglio è stato fornito sui motivi alla base della scelta. La situazione ha causato un'immediata scossa tra i collaboratori e i membri dell’amministrazione.