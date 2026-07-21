La gioielleria è aperta, ma senza clienti. La titolare afferma che il socio dovrebbe essere presente, ora sono sole e in prima linea. La strada è deserta, nessuno passa, e le uniche presenze sono le pattuglie dei carabinieri che attraversano a intervalli regolari. La scena ricorda un’area abbandonata, con poca umidità e nessun orizzonte visibile. La situazione resta invariata da decenni, con un’atmosfera di staticità e silenzio.

Grinzane Cavour (Cuneo), 21 luglio 2026 – Se questo è il Far West, c’è troppa umidità e poco orizzonte. Spettatori zero, tutto è come è sempre stato in mezzo secolo e solo le pattuglie dei carabinieri che passano a intervalli regolari segnalano uno scarto dalla normalità. Mariangela Sandrone è una donna pratica. Ha il cuore da un’altra parte ma sa che prima o poi bisogna ripartire e ha deciso che sarà oggi, martedì 21 luglio, a una settimana dalla sentenza di Cassazione che ha condannato in via definitiva Mario Roggero a 14 anni e 9 mesi di carcere. Quindi ha piazzato un cartello che dice " Rispetto del nostro dolore ”, tanto per tenere alla larga ficcanaso e giornalisti, e ha alzato la serranda della gioielleria di via Garibaldi in località Gallo, a Grinzane Cavour. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La gioielleria riparte: “Mario dovrebbe essere qui. Ora siamo sole e in prima linea”

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Mario Roggero e la Sentenza Definitiva: Cosa Non Vi Stanno Dicendo | RUVIDO 365

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