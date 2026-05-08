In un nuovo approfondimento, il critico televisivo di Vanity Fair analizza le ragioni per cui il programma dovrebbe interrompere le trasmissioni prima di ulteriori sviluppi. Nel suo secondo articolo della rubrica, si concentra sui motivi legati agli aspetti produttivi e alle dinamiche di messa in onda, senza entrare in giudizi personali. La riflessione si concentra sulle implicazioni di proseguire o fermarsi, senza avanzare ipotesi o conclusioni.

Il primo Belve era diverso perché, innanzitutto, gli ospiti, quasi esclusivamente donne, erano scelti in quanto belve per davvero: in tutte le interviste era come se dovessero dimostrare di potersi guadagnare quel titolo. Esattamente l'opposto di oggi, con persone che a Belve ci vanno proprio per prendere le distanze da quell'appellativo e dire già alla prima domanda che loro delle belve nella vita non si sono mai sentite (perché, allora, accettare non è dato sapere). Certo, c'era la prima domanda, che conoscono anche i muri, ma per il resto il programma non aveva quei riti istituzionali che sono il marchio di fabbrica delle Belve di oggi.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Mancamenti, il punto di Mario Manca: perché Belve dovrebbe fermarsi ora prima che sia troppo tardi

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