La foto profilo di Fedez dopo la nascita del figlio | cosa non ha cambiato su Facebook e perché è una gaffe virale

Durante il weekend dell’annuncio della nascita del suo bambino, il profilo Facebook di Fedez è stato tra i più seguiti in Italia. La foto di profilo non è stata cambiata, attirando l’attenzione di fan e media, che hanno notato questa scelta come una gaffe virale. La foto è rimasta invariata nonostante l’evento, suscitando commenti e discussioni online. Nessun aggiornamento è stato pubblicato né sulla foto né sul profilo in occasione della nascita.

Com’era ampiamente prevedibile, il weekend dell’annuncio ha trasformato il profilo social di Fedez in uno dei più monitorati d’Italia. Non solo dai fan affezionati, ma soprattutto dagli osservatori del gossip, sempre pronti a cogliere ogni sfumatura, ogni dettaglio capace di alimentare nuove storie. La nascita di Edoardo Lupo, primo figlio insieme alla compagna Giulia Honegger, ha inevitabilmente riacceso i riflettori anche su Chiara Ferragni, l’ex moglie con cui il rapper ha condiviso anni di matrimonio e due figli. La reazione dell’imprenditrice digitale, o meglio la sua non-reazione, è stata scrutinata con attenzione maniacale. Chiara ha scelto il silenzio: nessun commento al post di Fedez, nessun like alle foto del neonato. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Fedez trasloca dopo la nascita del nuovo figlio e aggiorna il suo profilo!

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