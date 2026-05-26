Fedez cambia casa | il trasloco per la nascita del figlio la foto con la fidanzata in dolce attesa

Un mese fa si ipotizzava un possibile trasloco di Fedez dalla casa che ha condiviso con Chiara Ferragni, dopo la separazione. Recentemente, è stata pubblicata una foto in cui si vede la fidanzata in dolce attesa, accompagnata da Fedez. Non ci sono dettagli ufficiali sul motivo del cambiamento di residenza o sulla data del trasloco.

Esattamente un mese fa pareva solo un'ipotesi l'imminente trasloco di Fedez dalla casa che è stata il suo "nido" dopo la separazione da Chiara Ferragni. Oggi, invece, ecco arrivare la conferma sul trasferimento del rapper in un altro appartamento, non più da solo o con i due figli Leone e. 🔗 Leggi su Today.it

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Fedez cambia casa

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