fedez e la foto del figlio edoardo lupo la gaffe su chiara ferragni

In occasione della nascita del suo terzo figlio, Edoardo Lupo, frutto dell’amore per Giulia Honegger, Fedez ha commesso una piccola gaffe che non è passata inosservata ed è diventata virale su Tik Tok. La foto del figlio di Fedez e la gaffe. Dopo qualche indiscrezione, Fedez ha finalmente svelato la nascita del figlio Edoardo Lupo. Il piccolo, nato dall’amore per Giulia Honegger, ha riempito di gioia la vita del rapper che ha voluto condividere questa grande emozione con i suoi fan. Su Instagram infatti Fedez ha pubblicato una serie di foto che raccontano i momenti trascorsi in ospedale dopo la nascita di Edoardo Lupo. Lui e Giulia Honegger insieme al piccolo, commossi e innamorati, ma anche i disegni realizzati da Vittoria e Leone per il fratellino. 🔗 Leggi su Dilei.it

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Fedez commenta sui social la nascita del figlio Edoardo Lupo: “Una gioia così grande”Fedez ha condiviso sui social la nascita del suo terzo figlio, Edoardo Lupo, descrivendo la novità come “una gioia così grande”.

Temi più discussi: Fedez e Giulia Honegger genitori: il nome del figlio è Edoardo Lupo; È nato Edoardo Lupo, il figlio di Fedez e Giulia Honegger: il rapper è papà per la terza volta; Fedez diventa papà per la terza volta: Edoardo Lupo Lucia è nato al San Raffaele di Milano; Fedez papà per la terza volta, è nato Edoardo Lupo primo figlio con Giulia Honegger.

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