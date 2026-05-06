Giorgia Meloni in intimo di pizzo in una foto AI FAKE virale la Premier | Mi hanno migliorata ma attenzione è creata con intelligenza artificiale

Una foto falsa di Giorgia Meloni in lingerie bianca su un letto è diventata virale sui social media. La premier ha commentato la diffusione dell'immagine, dicendo che chi l’ha creata l’ha anche migliorata notevolmente. Meloni ha inoltre sottolineato come i deepfake rappresentino uno strumento pericoloso, poiché possono facilmente ingannare, manipolare e colpire chiunque attraverso contenuti generati dall’intelligenza artificiale.

Rilanciando la foto che la ritrae in lingerie bianca su un letto, Giorgia Meloni fa una battuta, "chi le ha realizzate mi ha anche migliorata parecchio", poi denuncia: "I deepfake sono uno strumento pericoloso, perché possono ingannare, manipolare e colpire chiunque. Io posso difendermi. Molti altri.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Giorgia Meloni in intimo di pizzo in una foto AI FAKE virale, la Premier: "Mi hanno migliorata, ma attenzione è creata con intelligenza artificiale" Notizie correlate Giorgia Meloni segnala la foto realizzata con l'AI, "in questo caso mi ha migliorata, ma deepfake pericolosi"La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha pubblicato sui propri profili social una foto creata con l’intelligenza artificiale. Leggi anche: Giorgia Meloni, la foto-fake in intimo sul letto: la vergogna denunciata dalla premier Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Meloni: Le mie foto false in intimo fatte dall’AI. Attenzione, i fake sono pericolosi - L'Unione Sarda.it; Meloni: Girano delle mie foto false generate con l’IA, devo dire mi hanno anche migliorata; Meloni denuncia sui suoi social: una mia foto in sottoveste generata con l’AI per screditarmi; Giorgia Meloni, la foto-fake in intimo sul letto: la vergogna denunciata dalla premier | Libero Quotidiano.it. Il post di Giorgia Meloni sulle sue foto false che girano sui socialLa presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha pubblicato un post su Facebook in cui mostra l’esempio di una sua foto falsa generata con un software di intelligenza artificiale e fatta circolare sui ... ilpost.it La denuncia di Meloni: Sul web mie foto false. Bisogna stare attenti al pericolo deepfakeGiorgia Meloni lancia l’allarme contro i deepfake. E lo fa mostrando un esempio di foto falsa, generata con l’intelligenza ... quotidiano.net Il post di Giorgia Meloni sulle sue foto false che girano sui social x.com Giorgia Meloni lancia l’allarme contro i deepfake. E lo fa mostrando un esempio di foto falsa, generata con l’intelligenza artificiale,... Leggi l'articolo #Deepfake - facebook.com facebook