Trump in ginocchio davanti a Xi? La foto è stata creata con l’intelligenza artificiale
Dopo il vertice tenutosi a Pechino il 14 e 15 maggio 2026, sui social media è stata condivisa un’immagine creata con l’intelligenza artificiale che ritrae il presidente degli Stati Uniti in ginocchio davanti al leader cinese. La foto non è autentica e non rispecchia eventi reali, ma ha attirato l’attenzione di molti utenti online. Non ci sono altre fonti che confermino l’effettiva scena, e l’immagine si diffonde in un contesto di crescente utilizzo di contenuti generati artificialmente.
Dopo il vertice di Pechino del 14-15 maggio 2026, sui social circola un’immagine che mostra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in ginocchio davanti al presidente cinese Xi Jinping. L’immagine viene condivisa come autentica e accompagnata da analisi geopolitiche che la trattano come un documento reale. Di fatto, l’immagine è stata generata tramite l’uso dell’Intelligenza Artificiale. Si tratta della terza immagine manipolata legata allo stesso vertice, dopo quella di Trump inchinato a Xi e quella di Biden che volta le spalle al presidente cinese pubblicata dallo stesso Trump su Truth Social. Per chi ha fretta. Sui social circola un’immagine che mostra Trump in ginocchio davanti a Xi Jinping, presentata come scattata durante il vertice di Pechino del maggio 2026. 🔗 Leggi su Open.online
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