Trump in ginocchio davanti a Xi? La foto è stata creata con l’intelligenza artificiale

Dopo il vertice tenutosi a Pechino il 14 e 15 maggio 2026, sui social media è stata condivisa un’immagine creata con l’intelligenza artificiale che ritrae il presidente degli Stati Uniti in ginocchio davanti al leader cinese. La foto non è autentica e non rispecchia eventi reali, ma ha attirato l’attenzione di molti utenti online. Non ci sono altre fonti che confermino l’effettiva scena, e l’immagine si diffonde in un contesto di crescente utilizzo di contenuti generati artificialmente.

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