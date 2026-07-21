Durante la finale, il giocatore si è seduto da solo sul campo, con il volto chinato e in silenzio, dopo aver concluso la partita senza incidere. La sua presenza in campo si è conclusa con una scena di delusione, mentre osservava gli avversari festeggiare e il suo compagno impegnato in una scena tesa a centrocampo. Un post sui social senza messaggi di addio alimenta l'ipotesi che il suo addio possa essere rinviato. Il giocatore ha già manifestato l'intenzione di partecipare alle Olimpiadi 2028 e ai Mondiali 2030.

Deluso e deludente. Fuori dalla partita e mai incisivo. Poi si siede sul prato del MetLife, testa china. E osserva in silenzio tutto quello che accade, anche la patetica corrida a centrocampo del suo compagno Paredes contro gli avversari in festa. Il timido abbraccio con Yamal è il naturale passaggio di consegne. Dopo la premiazione – in cui sbadatamente quasi si dimentica di prendere la medaglia – l’omaggio della curva Albiceleste è commovente, le sue lacrime ancor di più. La non – prestazione di Messi (e della sua Argentina, remissiva e confusa ) in finale Mondiale contro la Spagna ci ricorda, se mai ce lo fossimo dimenticati, che nulla è per sempre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - La finale più amara di Messi: ha pianto da solo in campo. Ma l’addio può aspettare: il post senza saluti è un indizio. Punta le Olimpiadi 2028 e il Mondiale 2030

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