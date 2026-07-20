Messi è una last dance amara | il Mondiale finisce tra le lacrime FOTO

Lionel Messi conclude la sua ultima partecipazione ai Mondiali con una sconfitta ai rigori contro la Spagna. La partita si è decisa dopo i tempi supplementari, con l’Argentina che non è riuscita a segnare e ha perso nel tiro dagli undici metri. La squadra argentina ha concluso il torneo senza vincere una partita ai supplementari o ai rigori. La sconfitta segna la fine della carriera mondiale del capitano argentino.

L'ultimo ballo in una Coppa del Mondo di Lionel Messi si chiude nel modo peggiore. L'Argentina viene battuta dalla Spagna ai tempi supplementari e la stella dell'Inter Miami deve rinunciare al sogno di laurearsi per due volte campione del mondo con l'Albiceleste, superando così quel Diego Maradona a cui è stato a lungo paragonato., L'esordio della Pulga al Mondiale risale al 16 giugno 2006, giorno in cui prende il posto di Maxi Rodriguez contro la Serbia nel torneo disputato in Germania. Leo compirà 19 anni solo otto giorni dopo., Dopo la delusione del 2010, edizione in cui Messi non riesce a segnare nemmeno un gol, l'ex Barcellona quattro anni dopo colleziona un'altra pagina amara nella sua carriera con l'Argentina. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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