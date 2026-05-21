Il grande ritorno di Irma Testa dopo due anni | ora punta le Olimpiadi 2028
Dopo due anni di assenza, Irma Testa torna a calcare il ring e si prepara a partecipare alle Olimpiadi del 2028. La campionessa ha deciso di riprendere l’attività agonistica e ha annunciato l’obiettivo di qualificarsi per l’importante evento internazionale. La sua ripresa rappresenta un passo importante nel suo percorso sportivo, che negli anni passati l’ha vista raggiungere risultati di rilievo. La sua volontà di tornare in pista ha suscitato entusiasmo tra i tifosi e gli addetti ai lavori.
La lunga assenza di Irma Testa è stato un dolore per tutti gli appassionati di boxe. Ora, però, la campionessa fa sul serio e punta alle Olimpiadi Ci sono storie d’amore che non finiscono mai, esattamente come quella tra Irma Testa e la boxe. Dopo ventidue mesi di silenzio, la regina del pugilato italiano torna a far parlare di sé. La campionessa campana, classe 1997, riappare sul ring dilettantistico al Belgrade Winner, storico torneo serbo giunto alla 68esima edizione. Un rientro calibrato, intelligente, che premia il talento e la strategia di chi non ha mai abbassato la guardia. La “Farfalla” supera la turca Esma Nur Lok con verdetto split (3-2), poi domina la montenegrina Bojana Gojkovic con un perentorio 5-0. 🔗 Leggi su Sportface.it
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