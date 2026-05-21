Il grande ritorno di Irma Testa dopo due anni | ora punta le Olimpiadi 2028

Dopo due anni di assenza, Irma Testa torna a calcare il ring e si prepara a partecipare alle Olimpiadi del 2028. La campionessa ha deciso di riprendere l’attività agonistica e ha annunciato l’obiettivo di qualificarsi per l’importante evento internazionale. La sua ripresa rappresenta un passo importante nel suo percorso sportivo, che negli anni passati l’ha vista raggiungere risultati di rilievo. La sua volontà di tornare in pista ha suscitato entusiasmo tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui