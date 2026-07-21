La Festa dell’Unità si svolgerà nuovamente nel borgo Mercatale di Urbino, dal 21 al 25 settembre. L’evento vedrà la partecipazione di esponenti di rilievo del Partito Democratico, tra cui la segretaria e il presidente regionale. La manifestazione, che si era interrotta negli ultimi anni, torna con un programma ricco di incontri e iniziative. La festa era stata un appuntamento storico per la città, ora riproposto con una nuova denominazione: Festa della Montagna.

I big del Partito Democratico saranno la prossima settimana a Urbino: da Elly Schlein a Stefano Bonaccini, borgo Mercatale per cinque giorni sarà animato dal ritorno in grande stile della Festa dell’Unità, evento che ha segnato un’epoca per la città ducale, spentosi solo negli ultimi anni. Ma non sarà una Festa ordinaria, perché il PD nazionale ha deciso di farla diventare la prima Festa della montagna e delle aree interne. Una scelta ovviamente non casuale: "Avevamo da tempo l’idea di rilanciare la tradizionale Festa dell’Unità – racconta il segretario dem urbinate Lorenzo Ugolini – poi, tramite contatti coi nostri rappresentanti nazionali si è presentata un mese fa circa la possibilità di innestarci un evento di portata italiana, dedicato alle aree montane. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Festa dell’Unità diventa della Montagna

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