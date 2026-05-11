Danno erariale condannato il capo della Festa dell’Unità

Un procedimento giudiziario si conclude con la condanna del responsabile della Festa dell’Unità. L’indagine aveva riguardato i fondi pubblici assegnati a cooperative e associazioni che avevano preso parte e ottenuto finanziamenti attraverso bandi pubblici. La vicenda riguarda specificamente presunte irregolarità nella gestione di risorse destinate a eventi e iniziative culturali. La sentenza definitiva stabilisce le responsabilità del soggetto coinvolto nel presunto danno erariale.

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di Michele Zaccardi – I contributi ricevuti tra il 2019 e il 2022 dall’Estragon partecipando a bandi comunali costituiscono «un danno erariale». Lo afferma la Corte dei Conti, che mette nel mirino la gestione del club di musica dal vivo di Bologna e il suo presidente, Manuele Roveri, che è anche il numero uno della festa dell’Unità della città emiliana. Dopo la sentenza dei giudici contabili, che hanno condannato Roveri – insieme a due dirigenti comunali per mancato controllo- a risarcire oltre 66mila euro per aver partecipato a bandi comunali nonostante gli arretrati tributari glielo impedissero, ora arriva la reazione dell’Estragon. Che in una nota annuncia di voler fare appello contro la sentenza ed elenca le sue ragioni.🔗 Leggi su Imolaoggi.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate La Corte dei Conti: "C’è danno erariale". Condannato il capo della festa dell’UnitàI contributi ricevuti tra il 2019 e il 2022 dall’Estragon partecipando a bandi comunali costituiscono «un danno erariale». Coop rossa e fondi comunali: la Corte dei conti condanna il capo della Festa dell'UnitàLa cooperativa rossa riceve 66 mila dal Comune di Bologna, pur non avendone diritto. Argomenti più discussi: Corte dei Conti, Trombini assolto: Nessun danno erariale per il recesso da Consvipo; Le colpe degli amministratori pubblici e i costi per i cittadini: sul danno di Foti ora deciderà la Consulta; Bologna, nuovo esposto di Fratelli d'Italia contro l'Estragon. La coop annuncia ricorso contro la Corte dei Conti; La Corte dei Conti condanna l’Estragon: Risarcisca il Comune per 66mila euro. Le Olimpiadi di Milano Cortina finiscono alla Corte dei conti: Per l'Arena Santa Giulia 134 milioni di extra costi. La guardia di finanza ha acquisito documenti contabili. reddit La Corte dei conti dormiente su Davigo dopo la condanna definitiva. L'ex pm di Mani pulite è stato condannato in via definitiva per rivelazione di segreto d'ufficio nel dicembre 2024, cioè quasi un anno e mezzo fa, ma nei suoi confronti non è stato ancora avvia x.com