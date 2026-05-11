La Corte dei Conti | C’è danno erariale Condannato il capo della festa dell’Unità

La Corte dei Conti ha stabilito che i contributi ricevuti tra il 2019 e il 2022 dall’Estragon, partecipando a bandi comunali, rappresentano un danno erariale. In questo contesto, è stato condannato il responsabile dell'organizzazione della festa dell’Unità. La sentenza si basa su una valutazione dei fondi pubblici ricevuti e sulla loro gestione, senza ulteriori commenti o interpretazioni.

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I contributi ricevuti tra il 2019 e il 2022 dall’Estragon partecipando a bandi comunali costituiscono «un danno erariale». Lo afferma la Corte dei Conti, che mette nel mirino la gestione del club di musica dal vivo di Bologna e il suo presidente, Manuele Roveri, che è anche il numero uno della festa dell’Unità della città emiliana. Dopo la sentenza dei giudici contabili, che hanno condannato Roveri - insieme a due dirigenti comunali per mancato controllo- a risarcire oltre 66mila euro per aver partecipato a bandi comunali nonostante gli arretrati tributari glielo impedissero, ora arriva la reazione dell’Estragon. Che in una nota annuncia di voler fare appello contro la sentenza ed elenca le sue ragioni.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - La Corte dei Conti: "C’è danno erariale". Condannato il capo della festa dell’Unità ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Coop rossa e fondi comunali: la Corte dei conti condanna il capo della Festa dell'UnitàLa cooperativa rossa riceve 66 mila dal Comune di Bologna, pur non avendone diritto. Leggi anche: Danno all’immagine della PA, la Corte dei Conti allarga la responsabilità erariale a tutti i reati dolosi del dipendente pubblico Argomenti più discussi: La Corte dei Conti solleva questione di legittimità della legge Foti; La Corte dei Conti boccia la nomina a giudice contabile del ginecologo braccio destro di Schillaci; Corte dei conti, parere negativo alla nomina di palazzo Chigi del ginecologo Mattei a consigliere; Perché la Corte dei Conti boccia la nomina di Marco Mattei.