La famiglia Roggero va avanti | riaperta la gioielleria

Da questa mattina è riaperta la gioielleria di Mario Roggero, chiusa dal 14 luglio, il giorno prima della sentenza di Cassazione. Il cartello recitava "in attesa della sentenza, dopo 50 anni di onesto lavoro" La gioielleria di Mario Roggero in località Gallo di Grinzane Cavour è riaperta da questa mattina. A partire dal 23 luglio sarà necessario aggiornare la password del tuo account.Segui la procedura guidata "Hai dimenticato la password?", tutti i dati e le informazioni del tuo profilo rimarranno invariati. A partire dal 23 luglio sarà necessario aggiornare la password del tuo account.Segui la procedura guidata "Hai dimenticato la password?", tutti i dati e le informazioni del tuo profilo rimarranno invariati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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