La gioielleria di Mario Roggero in località Gallo di Grinzane Cavour è riaperta da questa mattina. Lo ha confermato all'Ansa una delle figlie del gioielliere condannato per l'omicidio di due dei tre rapinatori che assaltarono il negozio nell'aprile del 2021. A occuparsi dell'attività mentre l'uomo, condannato a 14 anni e 9 mesi, si trova nel carcere di Bollate, saranno la moglie Mariangela Sandrone e una delle quattro figlie. La moglie Mariangela Sandrone, ha parlato all'Ansa stamattina: "Ieri ho visto mio marito, siamo riusciti a stare insieme tre ore. Compatibilmente con il carcere sta bene. Dico solo che è assurdo che una persona di 72 anni, che ha sempre lavorato, debba subire una cosa del genere. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La famiglia Roggero va avanti: riaperta la gioielleria. La moglie: "Siamo in un bruttissimo sogno"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: La famiglia Roggero va avanti: riaperta la gioielleria

Mario Roggero, riaperta la gioielleria di Grinzane Cavour: la moglie in negozio, il cartello per i giornalistiLa gioielleria di Grinzane Cavour è stata riaperta martedì mattina, con un cartello rivolto ai giornalisti.

Temi più discussi: Mario Roggero condannato in via definitiva per l'uccisione di due rapinatori; Secondo giorno in carcere per Roggero, Salvini lo va a trovare: Vorrei poterlo candidare; Condannato in via definitiva Mario Roggero, uccise 2 ladri nel Cuneese; La storia di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour condannato per l'omicidio di due ladri.

La famiglia Roggero va avanti: riaperta la gioielleria x.com

La famiglia Roggero va avanti: riaperta la gioielleria. La moglie: Siamo in un bruttissimo sognoDa questa mattina è riaperta la gioielleria di Mario Roggero, chiusa dal 14 luglio, il giorno prima della sentenza di Cassazione. Il cartello recitava in attesa della sentenza, dopo 50 anni di onesto ... msn.com

Riaperta la gioielleria di Mario Roggero. Un cartello avvisa: Nessuna dichiarazioneLeggi su Sky TG24 l'articolo Riaperta la gioielleria di Mario Roggero. Un cartello avvisa: 'Nessuna dichiarazione' ... tg24.sky.it