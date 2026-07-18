Il segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni internazionali ha visitato i luoghi colpiti da bombardamenti a Kyiv, tra cui una chiesa e una strada dove a maggio un missile ha causato più di 20 vittime, tra cui bambini. Durante la visita, ha pregato nella chiesa di San Nicola e ha sottolineato l'importanza di perseverare nella preghiera per la pace. È il terzo giorno di questa missione, volta a visitare le zone colpite dal conflitto.

Terzo giorno di missione del segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni internazionali che, questa mattina, ha pregato nella chiesa di San Nicola e ha visitato Bratstva Tarasivtsiv Street dove a maggio un missile russo ha ucciso oltre 20 persone, tra cui bambini. L'arcivescovo ha portato a chiunque abbia incontrato la vicinanza di Papa Leone XIV: "Non manca un giorno che egli non preghi per l’Ucraina e per voi, uomini e donne di fede" . 🔗 Leggi su Vaticannews.va

© Vaticannews.va - Gallagher visita i luoghi bombardati a Kyiv: "Perseverare nella preghiera di pace"

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