La diplomazia della vicinanza | monsignor Gallagher porta la voce del Papa a Leopoli

Il rappresentante della Santa Sede per i Rapporti con Stati e Organizzazioni Internazionali ha visitato Leopoli, portando la voce del Papa in un momento di tensione in Ucraina. La sua missione si inserisce nella diplomazia della vicinanza, in un contesto segnato da conflitti e difficoltà sul territorio. La visita si concentra sulla comunicazione e il supporto alle comunità locali, senza dettagli su incontri o dichiarazioni ufficiali.

La diplomazia della Santa Sede si muove nuovamente sui sentieri difficili e dolorosi della terra ucraina. Monsignor Paul Richard Gallagher, segretario vaticano per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali, ha avviato una delicata e significativa missione nel Paese. L’alto prelato si è recato sul territorio in veste di inviato speciale del Papa, portando con sé non solo la solidarietà concreta del Pontefice e della Chiesa universale, ma anche un messaggio chiaro e fermo sulla necessità di porre fine a un conflitto che continua a mietere vittime e a distruggere il tessuto sociale di intere comunità. La prima tappa di questo viaggio apostolico e diplomatico si è consumata a Leopoli. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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