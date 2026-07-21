La cronaca è già Storia | a Venezia i cine-autori del futuro

Alla Mostra di Venezia, la Settimana Internazionale della Critica ha presentato lavori di registi emergenti come Mike Leigh, Olivier Assayas e Harmony Korine. Questa sezione autonoma si focalizza su debutti e nuovi talenti del cinema. Gli autori citati hanno esordito in passato in questa cornice, che da sempre promuove registi in fase iniziale. La rassegna continua a essere un punto di riferimento per scoprire i cineasti del futuro.

Mike Leigh, Olivier Assayas, Harmony Korine. Tutti autori che hanno esordito alla Settimana Internazionale della Critica, sezione autonoma e parallela della Mostra di Venezia, che da sempre scommette su nuovi autori. Anche quest’anno, dal 2 al 12 settembre, il pubblico potrà scoprire sette esordi – più due fuori concorso e nove corti – provenienti da quattro continenti che raccontano un mondo in trasformazione. Dalla Colombia al Brasile, passando per India, Cina, Italia e Tunisia, la 41ª edizione celebra la propria vocazione originaria: scovare voci inedite, intercettare linguaggi in evoluzione e offrire uno spazio di libertà creativa. "Ci sono momenti in cui la cronaca accelera tanto bruscamente da farsi Storia sotto i nostri occhi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Storia di Venezia: origini e ascesa

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