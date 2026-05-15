Chi sia Trump ce lo dirà la storia Chi siano Prodi-D' Alema-Conte ce l' ha già detto la cronaca

Da iltempo.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Chi sia Donald Trump resta ancora oggetto di discussione, mentre i nomi di politici come Prodi, D'Alema e Conte sono ormai noti per le vicende passate e le notizie che li hanno coinvolti. La cronaca ha già raccontato le loro storie, lasciando tracce di eventi e decisioni che li riguardano. Resta da capire, invece, quale sarà il giudizio definitivo sulla figura di Trump, e se la storia in futuro riuscirà a chiarire la sua reale identità politica e personale.

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Ma poi, alla fine della fiera, chi è davvero Donald Trump? Sarà la storia a darci il responso finale. Potrà rivelarsi un tragico bluff, cedere ai propri istinti peggiori, pagare il conto salato di un esibito scarso amore per i princìpi. Chiamato a misurarsi, a Mosca e a Pechino, con uno spregiudicato prodotto del Kgb, e con un tiranno ferocemente convinto dell’irresistibilità dell’egemonia cinese, può darsi che il rozzo businessman ci porti alla dannazione, o non sappia impedirla. Ma può anche accadere l’inverso. Che dentro un declino occidentale incerto solo nella sua pendenza, sia proprio un Grande Irregolare a salvare il salvabile. Il... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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