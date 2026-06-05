Milan Maignan | una storia già vista il futuro del portiere è di nuovo un rebus

Il portiere del Milan ha subito un infortunio durante l'allenamento e ha lasciato il campo in barella. I medici hanno effettuato una prima diagnosi, ma ancora non sono stati annunciati i tempi di recupero. La sua assenza potrebbe influenzare le prossime partite di campionato. La squadra sta valutando le opzioni per sostituirlo nel breve termine. Non ci sono ancora conferme ufficiali sulle conseguenze dell’infortunio.

Milan Maignan: la storia si ripete! Adesso il futuro del portiere rossonero è di nuovo in dubbio. Cosa può succedere e gli scenari. A volte la storia nel calcio si ripete con una puntualità disarmante. Esattamente dodici mesi fa, l’avventura di Mike Maignan al Milan sembrava giunta ai titoli di coda: un contratto agli sgoccioli, rapporti congelati con l’AD Giorgio Furlani e le sirene del Chelsea che ammaliavano il portiere francese. Poi, la svolta. Gli arrivi di Massimiliano Allegri in panchina e di Igli Tare in dirigenza avevano completamente ribaltato lo scenario, convincendo il numero uno a sposare il nuovo corso rossonero e a firmare, lo scorso gennaio, un blindatissimo rinnovo quinquennale. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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