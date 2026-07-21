La cripta scalcinata perde i segreti Bettini | Un intervento inopportuno

Da ilrestodelcarlino.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il 21 luglio 2026, si è scoperto che la cripta della chiesa di san Decenzio a Pesaro, ormai in cattive condizioni, ha perso i suoi segreti. Un intervento recente è stato definito inopportuno da un esperto. La data di costruzione della cripta rimane sconosciuta, e non ci sono altre informazioni certe sulla sua origine. La struttura appare deteriorata e necessita di interventi di recupero.

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Pesaro, 21 luglio 2026 –  Probabilmente non riusciremo mai a conoscere la data esatta della edificazione della cripta della chiesa di san Decenzio a Pesaro. Una tecnologia per capirlo poteva essere quella dell’ esame con il metodo del carbonio-14, ma per poterla effettuare occorreva la “materia prima”, ovvero un elemento valido da esaminare. E nel caso della cripta di san Decenzio questa opportunità pare ormai compromessa, come denuncia Alessandro Bettini, ricercatore storico e collezionista celebre di ceramiche, autore – tra l’altro – del bel volume San Terenzio vescovo patrono della città di Pesaro pubblicato nel 2022. https:www.ilrestodelcarlino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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