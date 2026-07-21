La cripta scalcinata perde i segreti Bettini | Un intervento inopportuno

Notizia in breve

Il 21 luglio 2026, si è scoperto che la cripta della chiesa di san Decenzio a Pesaro, ormai in cattive condizioni, ha perso i suoi segreti. Un intervento recente è stato definito inopportuno da un esperto. La data di costruzione della cripta rimane sconosciuta, e non ci sono altre informazioni certe sulla sua origine. La struttura appare deteriorata e necessita di interventi di recupero.