Dalla prima pietra ai segreti della cripta il Duomo di Modena si svela tra storia fede e mito arthuriano

Il Duomo di Modena ha una storia che inizia nel 1099, quando viene posta la prima pietra. Dopo sette anni, alla presenza di una nobildonna e di un papa, si tiene la cerimonia di traslazione delle spoglie del santo patrono. Tra le sue mura si sono conservati segreti e tradizioni, mentre la cripta e le strutture antiche testimoniano i secoli di costruzione e devozione che si sono susseguiti nel tempo.

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09 giugno 1099: viene posata la prima pietra del Duomo in cui appena sette anni dopo, alla presenza di Matilde di Canossa e Papa Pasquale II, sarà traslata la salma del patrono San Geminiano.Andremo alla scoperta di questo magnifico esempio di Romanico che dal 1997, insieme alla Ghirlandina e.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Leggi anche: I Segreti di Pietra, Viaggio nel simbolismo del Duomo di Modena Una raccolta di contenuti Si parla di: In cattedrale con Servillo a riveder le stelle; Il campanile: non è finita. Duomo, le pietre si sbriciolano: Ora servono altri tre milioni. Arte: Modena, ai Musei del duomo un percorso per famiglie e ragazzi tra draghi e manoscrittiUn pomeriggio tra arte e scoperta dedicato a famiglie con bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni: si terrà domenica 12 aprile ai Musei del duomo di Modena il percorso In cerca di draghi e antichi ... agensir.it