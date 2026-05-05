Mezzo perde carburante | intervento in zona Gombaro a Sondrio

Nel primo pomeriggio di oggi, un veicolo che percorreva la strada tra Ponchiera e il centro di Sondrio, passando dalla zona del Gombaro lungo il torrente Mallero, ha perso carburante sulla carreggiata. Sul posto sono intervenuti i mezzi di emergenza per gestire la fuoriuscita e mettere in sicurezza l’area. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico durante le operazioni di intervento.

Nel primo pomeriggio di oggi un veicolo ha perso del carburante mentre percorreva la strada che dalla frazione di Ponchiera porta nel centro di Sondrio passando dalla zona del Gombaro, lungo il torrente Mallero.La perdita ha reso ancor più pericolosa e viscida la sede stradale, già bagnata per la.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Notizie correlate Sondrio, lavori pubblici nella zona Parco Ovest: servizi più efficienti per i residentiSondrio, 29 marzo 2026 – Potenziare il collegamento fognario per garantire l’efficienza futura di tutta la rete. La Nuova Sondrio perde in casa con il Pavia ed esonera mister BrognoliLa Nuova Sondrio cade in casa contro il Pavia nell'ottava giornata di ritorno del girone B di serie D e la sconfitta costa la panchina a mister...