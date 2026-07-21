Lunedì si è svolta la corsa non competitiva 6 alle 6, organizzata per raccogliere fondi a favore del Calcit. L’evento ha attirato più di 3.000 euro, risultato di donazioni e iscrizioni. La manifestazione prevedeva una camminata di circa sei chilometri, coinvolgendo numerosi partecipanti di tutte le età. L’obiettivo era sostenere le attività dell’associazione, senza competizione tra i partecipanti. La corsa si è conclusa con una cerimonia di ringraziamento.

Arezzo, 21 luglio 2026 – Si è svolta lunedì la corsa non competitiva 6 alle 6..Camminare è salute che ha permesso di raccogliere in favore del Calcit 3.006,80 euro. Circa 200 partecipanti hanno contribuito a raccogliere questa importante somma e a rendere piacevolissima questa edizione. La somma raccolta sarà destinata al Calcit di Arezzo per sostenere il servizio di Cure Domiciliari Oncologiche - servizio Scudo , servizio gratuito per i pazienti e sostenuto grazie ai contributi dei cittadini. Dal mese di Luglio il costo annuo è di euro 409.500 a seguito di un implemento importante di ore infermieristiche ed ore di sostegno psicologico.... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Temi più discussi: Calcit, torna la Corsa non competitiva 6 alle 6; in 200 di corsa alle 6 del mattino per raccogliere fondi per il Calcit: un successo; 6km alle 6 del mattino, 200 partecipanti alla camminata per il Calcit. Raccolti tre mila euro; La corsa non competitiva 6 alle 6, raccolti oltre 3mila euro per il Calcit.

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