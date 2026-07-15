calcit torna la corsa non competitiva 6 alle 6

Notizia in breve

L’8ª edizione della corsa non competitiva 6 alle 6 si terrà lunedì 20 luglio 2026. L’evento è organizzato da Calcit e si svolgerà ad Arezzo. La manifestazione prevede una corsa non agonistica di 6 chilometri, con partenza alle ore 6 del mattino. La partecipazione è aperta a tutti e l’iscrizione può essere effettuata online o sul posto. La corsa si svolge in un circuito cittadino, con percorsi che attraversano zone centrali della città.