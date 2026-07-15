Calcit torna la Corsa non competitiva 6 alle 6
L’8ª edizione della corsa non competitiva 6 alle 6 si terrà lunedì 20 luglio 2026. L’evento è organizzato da Calcit e si svolgerà ad Arezzo. La manifestazione prevede una corsa non agonistica di 6 chilometri, con partenza alle ore 6 del mattino. La partecipazione è aperta a tutti e l’iscrizione può essere effettuata online o sul posto. La corsa si svolge in un circuito cittadino, con percorsi che attraversano zone centrali della città.
Arezzo, 15 luglio 2026 – Calcit, torna la Corsa non competitiva 6 alle 6. Appuntamento lunedì 20 luglio 2026 per l’8 edizione della corsa non competitiva "6 alle 6 colazione da Leone": 6 Kilometri alle 6 di mattina per respirare aria pulita e perché camminare è salute! Un percorso cittadino che tocca le sedi dei 4 Quartieri con partenza ed arrivo in Via Niccolò Aretino da " Leone caffetteria, gelateria, golosità". Collaborano all’organizzazione della corsa: Calcit Arezzo, Partner - Forte dei Marmi, Leone caffetteria,gelateria, golosità, Podistica Arezzo, Croce Bianca. Iscrizione presso Leone con offerta minima di euro 15,00 pro Calcit Arezzo, comprensivo di T-Shirt e colazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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