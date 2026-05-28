Torna Poti a Piedi corsa e camminata non competitiva per il Calcit

Domenica 7 giugno si svolge la settima edizione di “Poti a piedi”, una corsa e camminata non competitiva per il Calcit. L’evento prevede un percorso di 8 chilometri, che può essere affrontato sia a passo di corsa sia camminando. I partecipanti salgono in montagna, in un appuntamento che coinvolge gli aretini desiderosi di risalire la collina e godersi il paesaggio.

È in programma domenica 7 giugno la 7ª edizione di “Poti a piedi” per il Calcit, nell'ottica degli organizzatori un evento che rappresenta una sorta di riconquista della montagna dedicata agli aretini che hanno voglia di salire lassù percorrendo 8 chilometri o di corsa o semplicemente camminando. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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