Due genitori sono stati arrestati dopo che i carabinieri hanno scoperto una situazione di violenza estrema nella loro abitazione a Palermo. Le cinque figlie subivano calci, pugni e umiliazioni quotidiane, oltre ad aggressioni con utensili da cucina. La casa è stata sequestrata e le bambine affidate alle cure di assistenti sociali. La polizia ha condotto le indagini dopo le segnalazioni di maltrattamenti.

Calci, pugni, umiliazioni quotidiane e persino aggressioni con utensili da cucina. Un vero e proprio incubo domestico quello scoperto dai carabinieri della stazione Palermo Oreto, che hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, del gip di Palermo, nei confronti di una coppia coniugi palermitani, lei 35enne e lui 47enne già noti alle forze di polizia. I due indagati sono ritenuti responsabili di gravi e reiterati maltrattamenti in famiglia ai danni delle cinque figlie minorenni. L’attività investigativa, tra febbraio e giugno 2026, coordinata dalla procura ordinaria e dalla procura per i minorenni di Palermo, è scattata in seguito a un drammatico episodio avvenuto nell’istituto scolastico frequentato da una delle minori. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - La casa degli orrori a Palermo: violenza e minacce alle cinque figlie, arrestati madre e padre

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