In Ohio, 16 bambini sono stati trovati in condizioni di abusi in una casa definita “degli orrori”. La madre coinvolta, attualmente in carcere, ha rivolto un appello alle autorità. La polizia ha aperto un’indagine sulla situazione e sui maltrattamenti. I bambini sono stati affidati a servizi sociali. La vicenda ha suscitato grande attenzione pubblica e media. La donna ha chiesto aiuto e ha dichiarato di voler collaborare con le autorità.

Mentre il caso in Ohio che coinvolge 16 bambini trovati a vivere in quella che è stata definita una “casa degli orrori” continua a svilupparsi, la madre al centro della vicenda ha rivolto una disperata richiesta alle autorità. Il 30 giugno, la polizia ha tratto in salvo 16 bambini, di età compresa tra 18 mesi e 18 anni, da un’abitazione rurale nella Contea di Vinton, Ohio. Gli investigatori sostengono che più della metà dei bambini aveva trascorso almeno quattro anni confinata in una singola stanza di circa 3,6 metri per 3,6 all’interno di un’abitazione che le autorità hanno descritto come “deplorevole”. Molti dei bambini erano apparentemente muti e, secondo le autorità, non erano stati iscritti a scuola. 🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - “Casa degli orrori” in Ohio: madre lancia appello dal carcere

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