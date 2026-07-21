La Casa degli Abbracci | Tarquinia restituisce alla città un bene confiscato alla criminalità

Nella giornata di ieri, 20 luglio, a Tarquinia si è svolta l’inaugurazione di un edificio situato in località San Giorgio, restituito alla comunità dopo essere stato confiscato a un soggetto coinvolto in attività criminali. L’immobile, chiamato “La Casa degli Abbracci”, è stato consegnato ufficialmente alle autorità locali. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e cittadini, che hanno assistito alla consegna formale del bene.

Tarquinia, 21 luglio 2026 – Nella giornata di ieri 20 luglio 2026, presso la località San Giorgio di Tarquinia, ha avuto luogo l’inaugurazione della “Casa degli Abbracci”, struttura creata in uno stabile confiscato alla criminalità organizzata e destinata all’Associazione giovanile Juppiter, la quale si occupa di inclusione e di sostegno ai ragazzi e alle ragazze, con particolare attenzione ai giovani con disabilità o provenienti da contesti critici. A inaugurare la struttura è stato il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, accolto dal Sindaco di Tarquinia Francesco Sposetti, il Prefetto di Viterbo Sergio Pomponio, il presidente dell’associazione Juppiter Salvatore Regoli, e le massime autorità civili, militari e religiose del territorio. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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