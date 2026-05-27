Il Consorzio C08 apre ' Casa Carla' | la sede nel bene confiscato alla camorra

Da casertanews.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un bene confiscato alla camorra ospita ora la prima Casa Arcobaleno dell’Ambito C08, chiamata ‘Casa Carla’. La struttura è stata aperta dall’Ambito C08 e si trova all’interno di un edificio precedentemente sotto sequestro. La casa è destinata ad accogliere persone vittime di violenza o discriminazioni legate a orientamento sessuale e identità di genere. La decisione è stata presa nell’ambito di un progetto dedicato alla protezione e all’assistenza di queste persone.

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L'Ambito C08 ha deciso di aprire ‘Casa Carla’, si tratta della prima Casa Arcobaleno dell’Ambito sviluppata nell'ambito di un progetto dedicato all’accoglienza e alla protezione di persone vittime di violenza o discriminazioni legate all’orientamento sessuale e all’identità di genere.L’iniziativa. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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