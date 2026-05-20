VIDEO | Da bene confiscato alla mafia a casa rifugio per donne vittime di violenza a Carini apre La finestra della legalità

È stato aperto a Carini un nuovo centro dedicato alle donne vittime di violenza, situato in un immobile confiscato alla criminalità organizzata lungo viale Europa. L’inaugurazione si è svolta di recente e rappresenta la trasformazione di un bene sottratto alla criminalità in un luogo di accoglienza e supporto. Il centro, denominato “La finestra della legalità”, si propone di offrire rifugio e assistenza a donne che hanno subito violenze, contribuendo alla riqualificazione di un patrimonio confiscato.

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