VIDEO | Da bene confiscato alla mafia a casa rifugio per donne vittime di violenza a Carini apre La finestra della legalità
È stato aperto a Carini un nuovo centro dedicato alle donne vittime di violenza, situato in un immobile confiscato alla criminalità organizzata lungo viale Europa. L’inaugurazione si è svolta di recente e rappresenta la trasformazione di un bene sottratto alla criminalità in un luogo di accoglienza e supporto. Il centro, denominato “La finestra della legalità”, si propone di offrire rifugio e assistenza a donne che hanno subito violenze, contribuendo alla riqualificazione di un patrimonio confiscato.
Inaugurato un centro per le donne vittime di violenza in un bene confiscato alla mafia in viale Europa, a Carini. Questa mattina il taglio del nastro dello spazio protetto denominato "La finestra della legalità", affidato in concessione d’uso gratuito per 10 anni alla cooperativa Arca. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Laterza, da un bene confiscato nasce un centro antiviolenza per le donne
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