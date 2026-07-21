La borsa più amata dalle star ha un fiocco e un’età di 74 anni. È stata indossata da Rihanna con un look street e volumi teatrali, da Taylor Swift con jeans e bomber durante un evento sportivo, e da Beatrice Borromeo con un completo nero e anche con i jeans. La borsa mantiene il suo fascino nel tempo e si conferma un accessorio di tendenza tra le celebrità.

R ihanna l’ha indossata con un look street e dai volumi teatrali, Taylor Swift con jeans e bomber a bordo campo, Beatrice Borromeo invece con completo nero così come i jeans. Stili, occasioni e personalità difficili da mettere d’accordo, ma non per la Dior Cigale. La vera pole position a Monaco è il look di Beatrice Borromeo X Il nuovo modello di borsa disegnato da Jonathan Anderson che, in pochi mesi, si è fatto largo nei guardaroba delle celebrity diventando tra le It-bag più iconiche del momento. Nera, rosa o bordeaux, cambia colore e modo di essere indossata, adattandosi ogni volta a chi la indossa. Da un abito del 1952 alla nuova borsa Dior. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La borsa del momento più amata dalle star? Ha un fiocco e una storia lunga 74 anni

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