Il Resto del Carlino La mostra che celebra una storia lunga oltre 140 anni

Una mostra dedicata a una storia che supera i 140 anni si è aperta recentemente a Ravenna, presso la sede degli Antichi Chiostri Danteschi, situata vicino alla Tomba di Dante. L’esposizione raccoglie materiali e documenti che ripercorrono l’evoluzione di un’istituzione o un evento di lunga durata. La mostra rimarrà aperta fino a una data ancora da comunicare e si rivolge ai visitatori interessati a conoscere meglio questo importante patrimonio storico.

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