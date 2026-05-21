Il Resto del Carlino La mostra che celebra una storia lunga oltre 140 anni
Una mostra dedicata a una storia che supera i 140 anni si è aperta recentemente a Ravenna, presso la sede degli Antichi Chiostri Danteschi, situata vicino alla Tomba di Dante. L’esposizione raccoglie materiali e documenti che ripercorrono l’evoluzione di un’istituzione o un evento di lunga durata. La mostra rimarrà aperta fino a una data ancora da comunicare e si rivolge ai visitatori interessati a conoscere meglio questo importante patrimonio storico.
Fa tappa a Ravenna - nella storica sede degli Antichi Chiostri Danteschi a due passi dalla Tomba di Dante e di proprietà dellaondazione della Cassa di Risparmio di Ravenna - la mostra celebrativa dei 140 anni de Il Resto del Carlino, un percorso immersivo ispirato al processo produttivo del quotidiano che racconta la nostra storia e quella di questo straordinario territorio. Dopo l’inaugurazione avvenuta a dicembre a Bologna, il viaggio di ’Occhi sulla storia: 1885-2025’ prosegue nella città bizantina a partire dal prossimo lunedì 25 maggio con taglio del nastro alle 18 e apertura al pubblico dal 26 maggio al 14 giugno, con ingresso gratuito tutti i giorni dalle 10 alle 19. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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