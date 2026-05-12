Lazare, un cane di 30 anni, potrebbe essere il più anziano al mondo. La sua data di nascita, il 4 dicembre 1995, è stata inserita nel Livre des Origines Français, il registro ufficiale dei cani di razza in Francia. È stato adottato da una ragazza più giovane di lui, che ha deciso di prenderlo con sé. La sua storia ha attirato l’attenzione di molte persone interessate alla sua lunga vita.

La sua data di nascita è stata registrata ufficialmente nel Livre des Origines Français, il registro francese dei cani di razza: Lazare è nato il 4 dicembre 1995. Stiamo parlando di uno Spaniel nano continentale che potrebbe essere il cane più anziano del mondo. In effetti, 30 anni compiuti sono tantissimi per il migliore amico dell’uomo anche e soprattutto considerando che la sua razza ha un’aspettativa media di circa 15 anni. La storia di Lazare arriva dalla Francia ed è stata raccontata da diversi media internazionali, compreso il New York Post. Quando il proprietario di Lazare e morto, lui è stato accolto dal rifugio SPA Annecy Marlioz, nell’Alta Savoia.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Si chiama Lazare, ha 30 anni e (forse) è il cane più anziano del mondo: la sua storia e chi ha deciso di adottarlo (una ragazza più giovane di lui)

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