Durante una trasmissione televisiva, un conduttore ha chiesto alla conduttrice Rai perché non abbia mai avuto figli. La donna ha reagito con nervosismo, rispondendo con un discorso sulla maternità che ha definito inappropriato nel contesto del 2026, senza fornire motivazioni dirette. La discussione si è concentrata sulla sua posizione personale riguardo alla famiglia, senza ulteriori dettagli o chiarimenti.

Gigi Marzullo interroga la conduttrice Rai sul perché non abbia mai fatto un figlio. Lei si inalbera e, dopo una supercazzola sulla maternità, dice che queste domande non si fanno nel 2026. Ma la giornalista chiedeva ben di peggio a chi le si parava davanti. Alle Belve piace mordere ma non rispondere a domande imbarazzanti. Eppure, il collega nonché volto storico della Rai, Gigi Marzullo, voleva solo sapere da Francesca Fagnani: «Non hai fatto un figlio per scelta o per motivi medici?». La conduttrice del programma su Rai2, che ha l’ambizione di mettere a nudo personaggi del mondo dello spettacolo, del costume e della cronaca disposti a mettersi in gioco, poteva dire: «Sono fatti miei». 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - La belva Fagnani morde ma non risponde

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